Ricettazione di mezzi pesanti, a Ponsacco la base operativa della banda

C’è un secondo filone che contesta di aver costituito un’associazione per delinquere finalizzata ad una serie indeterminata di reati contro il patrimonio, in particolare ricettazione di mezzi pesanti provento di furto (escavatori, trattori, autocarri), riciclaggio degli stessi mediante la predisposizione di mezzi idonei (telefoni intestati a prestanome, autovetture a noleggio, falsa documentazione contabile) e base operativa fissa a Ponsacco in un capannone che sarebbe stato anche luogo di ricovero ed occultamento dei mezzi ricettati.

Le posizioni di Romeo Ciprian Tinc, 45 anni, rumeno, assistito dall’avvocato Roberto Nocent; Maria Raluca Hrihor, 25 anni, difesa dall’avvocato Alessandra Poma, sono arrivate davanti al collegio del tribunale di Pisa. Ma gli atti non tradotti in rumeno – si apprende – unitamente altre questioni procedurali, hanno spinto i giudici a restituire gli atti al pubblico ministero decrtando di fatto, una ripartenza dell’iter giudiziario dall’atto di chiusura delle indagini.

E’ questo il procedimento bis scaturito dal blitz dei carabinieri, nella zona industriale di Ponsacco, che nel 2020 interruppe l’azione criminosa e permise di recuperare merce per decine di migliaia di euro. I carabinieri allora sorpresero tre persone. Due, un uomo e una donna, furono bloccati, un terzo fuggì attravreso i tetti. Si trattava di trivelle, escavatori, gruppo elettrogeno e altra merce. La merce era di provenienza delittuosa. Alcuni pezzi erano frutto di un colpo importante in una ditta di San Miniato. L’operazione diventò un processo per tentata ricettazione che portò il giudice di primo grado a rilevare la presenza di un contesto organizzativo sul territorio forse anche più ampio e nel quale operavano più soggetti oltre quelli identificati.

In quel procedimento – all’esito del rito abbreviato – 2 anni e 8 mesi di reclusione furono inflitti a Romeo Ciprian Tinc e a Maria Raluca Hrihor. Gli approfondimenti successivi su un contesto organizzativo più ampio hanno dato vita ad un secondo troncone con cinque imputati tre dei quali sono già stati giudicati in abbreviato. Per i due finiti al dibattimento si riparte da capo.

Carlo Baroni