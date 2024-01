Ricchezze e fragilità del territorio. Tra grandi opere e manutenzione. Palaia e gli occhi aperti sul futuro

Un doumento unico di programmazione, quello varata dalla giunta di Marco Gherardini, che parla di opere strategiche (alcune già realizzate, o in corso) per il futuro di Palaia. Nel novero delle opere finanziate dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza rientrano tanto progetti nativi Pnrr – si legge –, come la realizzazione di un nuovo polo scolastico 0-6 anni a Forcoli, per un valore d’opera di quasi due milioni e mezzo, di cui 1.829.520 euro con finanziamento Pnrr. Ma parla anche di progetti non nativi Pnrr e successivamente confluiti tra i progetti finanziabili. Rientrano fra questi i lavori di efficientamento energetico mediante sostituzione di vecchi infissi fatiscenti con nuovi infissi ad alto contenimento energetico in vari immobili comunali finanziato per 50mi,a euro. Ma c’è anche il miglioramento energetico con sostituzione lampade a ioduri con nuove lampade a led agli impianti della pubblica illuminazione: completamento della frazione di Forcoli finanziato per 40mila euro (lavori finiti).

E sempre lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche sono invece per la scuola d’infanzia di Montefoscoli: primo lotto finanziato per 60mila euro; o lavori di sistemazione del dissento idrogeologico sul versante sud del capoluogo a valle di via della Fonte per il terzo lotto: intervento di ripristino con consolidamento strutturale sul versante sud e a valle della via a seguito di un movimento franoso del marzo 2014 finanziato per 380.mila euro (lavori finiti). Nel docunento si citano anche: lavori di sistemazione del movimento franoso a sud del capoluogo a valle di via della fonte lotto quarto finanziato per 535.500 euro (lavori finiti); lavori di efficientamento energetico e abbattimento delle barriere architettoniche della scuola d’infanzia di Montefoscoli secondo lotto: primo stralcio di realizzazione di impianto fotovoltaico finanziato per 50mila euro; restauro del prospetto principale del palazzo comunale (da inserire nell’anno 2024 finanziato con 50mil euro).

"Le richieste di finanziamento avanzate – si legge – sono finalizzate principalmente alla salvaguardia del territorio che, considerata l’intrinseca fragilità, necessita di frequenti interventi manutentivi, alla valorizzazione di ricchezze e alla completa fruibilità dei plessi scolastici".

C. B.