"Riaprite la piazza vicino al Collettore"

Protesta di alcuni abitanti e titolari di attività commerciali di Ponticelli per la prolungata chiusura della piazza a ridosso del ponte sul canale Collettore dove è crollata, nel febbraio del 2021, la passerella in costruzione. "Da oltre un anno la piazzetta accanto al ponte – dice un commerciante – è totalmente interdetta al parcheggio. Prima per il cantiere dei lavori di costruzione della passerella. Poi, dopo il crollo, per lo stoccaggio dei monconi del ponticello crollato. Ora che i residui del crollo non ci sono più chiediamo al Comune che la piazzetta venga riaperta. Almeno per metà, se non è possibile tutta. In questo modo si consentirebbe a chi vuol parcheggiare di poterlo fare senza problemi". Su quella piazzetta si affacciano alcune attività, di fronte c’è l’albergo, a pochi metri altri negozi. Insomma, ub parcheggio indispensabile.