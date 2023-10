Riapre via dell’Industria. Fine dell’odissea

Si è conclusa ieri mattina, con la riapertura al traffico dopo i lavori di rifacimento, quella strategica via dell’Industria che collega la zona industriale di Gello alla strada di patto che si era completamente sgretolata fino a restare chiusa per tanti anni tra la rabbia dei lavoratori. Ad agosto scorso, dopo la decisione dell’amministrazione comunale di investire quasi 300mila euro sul rifacimento di questa strada, si era aperto il cantiere che ieri è arrivato a compimento. La strada è stata completamente rifatta, con nuovo sottofondo, nuova stabilizzazione, nuove fosse di scolo, rialzata rispetto ai campi circostanti e con una nuova illuminazione a led. C’è soddisfazione per quel Comitato Megafono Aziende nato per chiedere interventi di miglioramento per la zona industriale di Gello. "Vogliamo ringraziare tutte quelle aziende che stanno sostenendo le iniziative del Comitato – dicono i rappresentanti dello stesso – il vostro sostegno e la testardaggine dei rappresentanti, oltre alla collaborazione della stampa locale e dell’amministrazione comunale hanno permesso la realizzazione di una delle opere ritenute prioritarie dalle nostre aziende. Quest’opera non rientrava tra le priorità dell’amministrazione comunale, a febbraio ci siamo attivati e a distanza di 8 mesi la strada è stata riaperta. Chiaramente l’opera del Comitato continuerà. Vogliamo raggiungere tutti gli obiettivi che riteniamo importanti per migliorare la viabilità, per rendere più sicura e illuminata la zona industriale, per renderla più presentabile e munirla di trasporto pubblico adeguato ad un distretto industriale come questo".

L’assessore ai lavori pubblici Mattia Belli ricambia. "Si ringrazia il Comitato Megafono e le aziende dei pip per la collaborazione costruttiva che hanno sempre fornito fin dall’inizio di questo percorso congiunto che ovviamente proseguirà sulla zona industriale, con una programmazione condivisa e per step".

l.b.