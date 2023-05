Riapre i battenti lo Sportello casa Aiuti alle famiglie

Riapre lo sportello casa: il servizio gratuito, voluto dal Comune di Volterra e affidato all’associazione Casa Insieme, ha l’obiettivo di contribuire sia a prevenire e mediare i conflitti legati all’abitare fra proprietari degli alloggi e inquilini, che a mitigare il disagio abitativo di crescenti fasce della popolazione. Lo sportello è aperto in via Roma,, nei locali della Bottega della Salute, i primi tre martedì di ogni mese, dalle 10 alle 13. Gli operatori ricevono anche su appuntamento telefonico (333-9253674) oppure scrivendo a [email protected] Per le fasce di cittadini più fragili, residenti nel territorio comunale, il Comune ha predisposto anche un contributo affitto e un contributo per gli sfratti di morosità incolpevole, un fondo di sostegno economico che sarà attivato in condivisione con il servizio sociale e il supporto degli operatori di Casa Insieme.