Riapertura dell'Ufficio Postale di Forcoli: lavori per il nuovo Sportello Polis a fine luglio

FORCOLI

L’ufficio postale di Forcoli riaprirà il 31 luglio. A darne notizia è il Comune di Palaia con un messaggio tramite la propria messaggistica WhatsApp. "A rettifica di quanto precedentemente comunicato – scrive il Comune – Poste informa che per il protrarsi dei lavori necessari alla realizzazione del Progetto Polis–Casa dei servizi di cittadinanza digitale, l’ufficio postale di Forcoli, salvo imprevisti, riaprirà al pubblico il 31 luglio. I cittadini, fino alla fine del mese, potranno quindi continuare a rivolgersi all’ufficio postale di Capannoli in via Aldo Moro, dotato di Atm 24 ore su 24, presso il quale è anche possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza e effettuare operazioni vincolate all’ufficio postale di radicamento del rapporto con conto, libretto, eccetera. Poste e l’amministrazione comunale si scusano per il disagio"