Riaperti gli ambulatori Ora si cercano i medici

Sabato scorso è statao riaperto l’ambulatorio di Roffia. Uno spazio di proprietà comunale, purtroppo chiuso dal periodo Covid, per mancanza di medici. "Nell’ottica di farlo tornare in vita e metterlo a disposizione della piccola comunità di Roffia, abbiamo fatto un bando per la gestione – ha detto il sindcao Simone Gilgioli –, aggiudicato dall’associazione Festaioli di Roffia, che lo utilizzeranno affinchè possa tornare a servire la popolazione con medici di famiglia e specialistici". "Spero proprio che questa occasione sia colta da qualche medico di famiglia del nostro territorio – ha concluso Giglioli – , vista la possibilità di avere uno spazio a costo zero". Per cinque anni lo spazio sarà in gestione appunto ai “Festaioli di Roffia”, che già da tempo, per fugare le preoccupazioni di molti residenti avevano preso un impegno con la cittadinanza affinché l’esperienza dei servizi medici non andasse perduta e non fosse sostituita da altre attività. La sfida per rovare una soluzione è già partita.