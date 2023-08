Revet (Pontedera): Autisti contro Rsu per buste paga più leggere

Da un lato, Rsu di Revet, FilcTem Cgil e Ugl Chimica Pisa, che nel giugno scorso avevano accolto positivamente il rinnovo integrativo aziendale di Revet. Dall’altra parte, a due mesi di distanza, ecco gli autisti dell’azienda che si occupa di gestione integrata del ciclo dei rifiuti, che smontano le tesi sindacali, denunciando una parabola discendente sul fronte salariale. Gli autisti parlano di buste paga mensili diminuite di circa 350-400 euro. "Per tutti noi l’accordo integrativo aziendale Revet per il biennio 2023-2025 ha comportato un grande peggioramento della retribuzione mensile: il pagamento delle trasferte è infatti passato da 40,32 euro, importo percepito da oltre 10 anni, all’attuale somma di 22 euro - scrivono gli autisti - Ciò che più amareggia è che questa elevatissima diminuzione retributiva ha interessato proprio i colleghi che da più anni dedicano ogni energia al servizio e allo sviluppo dell’azienda. Il dimezzamento delle nostre indennità è stato reso possibile con il cambio di contratto collettivo imposto nel 2019, quando Revet è passata dal ccnl vetro a quello gomma e plastica".

Per gli autisti, la preoccupazione è alle stelle: "Per anni le Rsu sindacali, le stesse che oggi pubblicizzano un presunto grande successo, ci hanno rassicurato sul fatto che la nostra retribuzione mensile non avrebbe subito diminuzioni: si tratta di importi percepiti da anni, sui quali avevamo fatto pieno affidamento. Così non è stato: noi tutti, compresi i numerosi colleghi che negli ultimi due mesi si sono dimessi proprio per queste ragioni, condividiamo lo stesso sentimento di delusione e di abbandono, trovandoci impotenti nel subire un inaspettato e rilevante peggioramento delle nostre condizioni di vita. Basti considerare che le nostre buste paga mensili sono diminuite dell’importo medio di 350-400 euro. L’esultanza sindacale ha quindi aumentato il nostro senso di sconforto".