Restauro della Casina del Capitano a Calcinaia con i soldi della rigenerazione urbana

CALCINAIA

Era la Casina del Capitano. Si trova al centro di Calcinaia, accanto alla Torre degli Upezzinghi, simbolo della cittadina sulle rive dell’Arno. Dal 5 giugno scorso la Casina è diventata una proprietà comunale e il suo recupero – grazie al voto del consiglio comunale che ne ha riconosciuto i "prevalenti interessi pubblici" – verrà inserito nel piano di rigenerazione urbana del centro storico per il quale il Comune di Calcinaia ha ottenuto un finanziamento da 6 milioni di euro dalla Regione insieme ai Comuni di Bientina, Buti e Vicopisano.

"Il totale dell’investimento su tutti e quattro i Comuni – ha detto il sindaco Cristiano Alderigi in consiglio comunale – sarà di 7,5 milioni di euro perché ai 6 della Regione va aggiunto un ulteriore milione e mezzo messo a disposizione dai quattro enti. A Calcinaia arriveranno 2,5 milioni di euro, un terzo dell’intera cifra". Soldi che andranno a coprire le spese dei progetti di rigenerazione urbana, compreso il restauro della Casina del Capitano che diventerà edificio a disposizione della collettività.

L’edificio confinante con la Torre degli Upezzinghi ha una storia recente – dal 2016 – particolarmente travagliata. Ne è stato riscontrato il pericolo di cedimento strutturale e per questo in più circostanze il Comune ha emesso ordinanze per la messa in sicurezza. Ma nessuno ha provveduto e così, in base alle leggi e ai regolamenti vigenti, la stessa amministrazione ha deciso di acquisirlo gratuitamente. L’ultimo atto che, formalmente, ne sancisce la proprietà pubblica risale al 5 giugno scorso. Da mesi l’edificio è transennato perché ha bisogno di interventi di messa in sicurezza ed è "pericoloso per la pubblica incolumità", ha ribadito il sindaco Alderigi in consiglio comunale. "Potevamo anche decidere di demolirlo – ha concluso Alderigi – ma ci è sembrata più giusta la scelta della valorizzazione a beneficio di tutti i cittadini".

gabriele nuti