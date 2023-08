René Gomis è italiano a Pontedera: Cittadinanza in Comune

PONTEDERA

René Gomis, senegalese da ventitre anni in Italia, dipendente della Misericordia, è cittadino italiano. Ha ricevuto la cittadinanza dal vicesindaco Alessandro Puccinelli nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli dove è arrivato con la moglie Josiane e i figli Louis Francois, Albert Cappa e Christophe Theophil. Grande la gioia per Renè e i suoi colleghi e confratelli della Misericordia. "Per la nostra Arciconfraternita è una giornata di festa – le parole del governatore Matteo Leggerini – Renè sei una persona speciale. Congratulazioni da tutti noi".