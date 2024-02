Regole, numeri e storia delle case popolari Enrico Quinti di Apes e Chiara Bonciolini assessore al sociale di Castelfranco parlano delle case popolari. In Italia la costruzione iniziò nel dopoguerra. A Castelfranco ci sono 192 case popolari per famiglie bisognose. Le regole di assegnazione considerano la necessità economica e altre condizioni. È possibile perdere la casa se migliorano le condizioni economiche o si violano le regole. Le case vengono consegnate vuote e il Comune cerca soluzioni alternative se non ci sono disponibilità.