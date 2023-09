Regione, 40 anni fa: "Maccheroni fu il primo a dare una nuova forma a questa carica"

Era il 25 ottobre 1983 quando venne firmata la delibera del Consiglio regionale che nominò, ormai 40 anni fa, il pontederese Giacomo Maccheroni presidente dell’assise toscana. Ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo Stefanelli, l’attuale presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha consegnato all’ex sindaco Maccheroni quell’atto come forma di riconoscenza per la sua attività politica svolta negli anni. "Maccheroni fu il primo ad aver dato un valore politico al ruolo di presidente del consiglio regionale – le parole di Mazzeo – poi ognuno lo ha interpretato in maniera differente ma a Giacomo va riconosciuto il merito di aver dato una nuova forma a questa carica. Lui che lo interpretò parlando con i cittadini, girando per tutti i Comuni, ascoltando le persone, sempre con equilibrio ed attenzione alle istanze delle minoranze". Per il sindaco Matteo Franconi è "un riconoscimento all’attività politica svolta negli anni da Maccheroni". Durante la cerimonia è stato poi trasmesso un video dall’archivio storico del Consiglio regionale di quando, nel novembre 1986, una delegazione cinese venne in visita alla Piaggio. E Maccheroni apre il libro dei ricordi.

"Un giorno me ne andrò, questa delibera resterà – le sue parole emozionate –. La cosa che ricordo con più piacere di questa esperienza è il rapporto con le scuole. Si andava spesso a mani vuote e così iniziammo a portare delle medagliette con il Pegaso alato agli insegnanti. Poi iniziarono a chiedercele anche gli studenti e così le facemmo anche per loro che iniziarono ad interessarsi anche al Consiglio regionale, molti parteciparono anche alle sedute. Questo rapporto con le scuole me lo portai dietro dall’esperienza da sindaco che iniziai con la maestra Tamberi". E poi un desiderio. "Una volta mi piacerebbe andare a vedere il Pontedera calcio, mi piacerebbe andare anche negli spogliatoi".