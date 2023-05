Regata storica la vittoria di Oltrarno

Si tinge di rosso l’Arno e le sue sponde calcinaiole. È ancora una volta il rione Oltrarno a trionfare davanti a centinaia di spettatori, facendo sua anche la 186esima Regata storica di Calcinaia che si corre ogni anno in onore della patrona Santa Ubaldesca. Al secondo posto ha lottato fino agli ultimi metri prima del traguardo il rione Montecchio mentre più staccata dietro è arrivato il rione La Nave. Quindi stesso esito del primo Palio remiero della settimana prima. L’equipaggio della barca rossa di Oltrarno era composto dai vogatori: Michele Bimbi, Matteo De Martino, Lorenzo Nesti, Andrea Scagnoli, Andrea Cavicchi, Tommaso Petacchi oltre alla timoniera Francesca Cavicchi con gli allenatori Alessio Toncelli e Marco Castelli. L’equipaggio di Montecchio: Luca Cavallini, Eros Pasquini, Davide Sasso, Andrea Matii, Leonardo Sasso, Francesco Del Nista, Giovanni Cataldo con timoniera Virginia Bacchereti e allenatori Alessandro Del Corso e Alessandro Busdraghi.

Il rione Nave: Alessandro Trivella, Patrizio Biasci, Matteo Lupi, Matteo Carli, Gabriele Colagrossi, Aleandro Barbetta con timoniera Giada Trivella e allenatori Rebecca Meioli e Guglielmo Alessandrucci. I festeggiamenti legati al maggio calcinaiolo andranno avanti anche nel prossimo weekend. Sabato prossimo 3 giugno ci sarà la cena storica in centro (su prenotazione presso i negozi aderenti o agli stand gastronomici).

La cena sarà dalle 20 in piazza Indipendenza, è organizzata dalla Deputazione di Santa Ubaldesca e dai tre rioni con musica dal vivo di Giacomo Rossetti One band man. E a seguire, alle 22.30 sempre in piazza Indipendenza, ci sarà la tombola a premi in notturna (primo premio 800 euro, secondo premio 400 euro). Il giorno seguente, la domenica alle 11.30, i festeggiamenti si chiuderanno con la messa solenne presieduta da don Roberto Fontana, parroco e cappellano dell’Ordine di Malta. Come sempre un programma ricco e che unisce – nella tradizione e nel folklore – un’intera comunità.

l.b.