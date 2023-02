Recupero Imu per quasi 192mila euro

CASTELFRANCO

Centinaia di cartelle per il recupero dell’evasione dell’Imu, la tassa sugli immobili, sono in arrivo ai residenti nel comune di Castelfranco. In totale l’amministrazione guidata dal sindaco Gabriele Toti vuol recuperare quasi 192mila euro non riscossi e relativi all’Imu degli anni 2017, 2018 e 2019. Gli avvisi di accertamento sono stati emessi dall’ufficio tributi del Comune di Castelfranco fino al 26 gennaio scorso. La lista di carico, con i nomi dei contribuenti morosi, contenente gli avvisi di accertamento emessi dallo stesso ufficio, non è stata pubblicata all’albo pretorio del Comune "nel rispetto della normativa sulla privacy".

Il recupero delle imposte e tasse comunali non pagate è una delle priorità dell’amministrazione guidata dal sindaco Toti. Un punto fermo nell’azione amministrativa dello stesso sindaco sia nel primo che in questo secondo mandato.

"Pagare tutti per pagare meno tutti", ha sempre detto Gabriele Toti quando è stato chiamato a commentare in passato le notizie relative al recupero di tasse evase. Eppure il vizio di non pagare – è chiaro che qualcuno è "scusato" dalla dimenticanza – ma la maggior parte l’hanno lo fanno consapevolmente, non è stato ancora sconfitto.

Ecco allora il giro di vite per chi vuol fare il furbetto e non ha ancora deciso di mettersi in regola.

G.N.