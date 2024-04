Rebus voto sotto la Rocca. Ipotesi di una quarta lista. Un’iniziativa della “sinistra“

Sarà una corsa a tre alle elezioni amministrative di giugno? Forse sarà a quattro. Ci potrebbe essere un altro candidato ancora, oltre Simone Giglioli, sindaco uscente (per il centrosinistra), Lucio Gussetti (Vita Nova) e Michele Altini (Fratelli d’Italia, Forza Italia, lega e Noi Moderati). Nei giorni scorsi, da quanto abbiamo appreso, c’è stata una prima riunione fra persone da sempre vicine alla sinistra sanminiatese, alcuni che – in passato – hanno fatto parte del consiglio comunale, qualcuno anche di area Pd. Tutticon l’obiettivo di mettere in piedi una proposta alternativa sia a Giglioli e al Pd, sia al centrodestra che alla lista civica. Una candidatura, par di capire, in grado di intercettare sia il voto di sinistra storica che, in particolare, gli scontenti del Pd che auspicavano, magari, un diverso esito della primarie.

Un’iniziativa, dunque, che punta ad entrare nella spartizione della "torta" dei voti, mettendo anche una seria ipoteca sulla previsioni del ballottaggio che tutti i partiti danno per certo e scontato. Nessuno, a questi punti, sembra essere in grado di intercettare al primo turno i voti che servono per tagliare il traguardo. Men che meno se le liste saranno quattro. Ovviamente siamo nel campo delle indiscrezioni. Non ci sono certezze che quest’idea progetto della quarta lista riesca a decollare: ci sono da trovare candidati e firme ed il tempo stringe. Indubbiamente, in queste ore, la possibilità è una delle principali preoccupazioni soprattutto dei Dem e del candidato Giglioli: è nel bacino del Pd, forse, che il nuovo "incomodo" potrebbe pescare consensi. Ma preoccupa, forse, anche Vita Nova che, in quanto formazione civica, non ha un elettorato strutturato su uno zoccolo duro. A non risentire di quest’iniziativa a sinistra è il centrodestra di Michele Altini, forte della presenza di tutti i simboli della coalizione nella quale il partito di Giorgia Meloni è quello che – visti i consenti delle politiche 2022 – ha la possibilità di fare vendemmia di voti. Intanto proprio Michele Altini ha già dato il via alle prime iniziative elettorali: sabato ci sarà la presentazione del "Centro destra per San Miniato - Michele Altini Sindaco" all’Agristoro Cafaggio alle 17. Alle 20 seguirà la prima cena elettorale alla quale sarà presente il sottosegretario Maria Tripodi.

Carlo Baroni