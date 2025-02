Rebus nuova scuola media: "Iter lungo, ma ci lavoriamo"

"La realizzazione della nuova scuola di Ponte a Egola è già presente nel programma elettorale del Pd ed è stato inserito nella parte “strategica” nell’ultimo Dup approvato". Così il Capogruppo Dem Franca Torre replica alla pioggia di accuse piovute dalle opposizioni. "E’ inoltre giusto ricordare che nelle ultime elezioni comunali i cittadini ponteaegolesi, avendo dato tante preferenze ai candidati della frazione, sono rappresentati da ben quattro Consiglieri residenti a Ponte a Egola: Franca Torre, Elena Marianelli e Tommaso Pannocchia del Pd e Pablo Taddei della lista civica Noi per San Miniato. Nel rispetto del mandato che c’è stato dato, abbiamo cominciato già nel settembre 2024 a lavorare con l’obiettivo di avviare l’iter burocratico il prima possibile perché siamo consapevoli, come sanno bene i consiglieri di minoranza che hanno vissuto le esperienze di precedenti mandati amministrativi come consiglieri o anche assessori, che l’iter è lungo e complesso e prevede passaggi amministrativi che richiedono anni". "L’impegno che ci siamo assunti - aggiunge la consigliera Elena Marianelli- è quello di individuare con la giunta i prossimi passi da intraprendere per avviare l’elaborazione del progetto da inserire nella parte “operativa” del Dup, magari già quello del prossimo anno, con adeguato finanziamento".