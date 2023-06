Rebus ex consorzio agrario "Area utile per i parcheggi"

La rivoluzione della sosta nei quadranti della Bellaria, della Piaggio e dei Villaggi passa anche dal futuro dell’area dell’ex Consorzio agrario. Quest’area abbandonata da oltre un decennio, diventata casa di sbandati e senzatetto, anche l’altra notte è stata teatro di una rapina con accoltellamento da parte di un marocchino verso un suo connazionale. Due settimane fa, ad inizio giugno ci fu un blitz delle forze dell’ordine per ripulire l’area da coperte e materassi.

Ma ben presto queste persone sono tornate ad occupare abusivamente quest’area vicinissima alla stazione. Tutti i deterrenti messi in campo dalla proprietà, il Consorzio Agrario Nazionale, per evitare gli accessi, dal rifacimento delle recinzioni alla muratura delle porte, non sono mai bastati ad evitare queste intrusioni. Nel 2020 si registrò addirittura un tentato omicidio tra due senzatetto, con un giovane che venne cosparso di liquido infiammabile dall’aggressore. Ma è previsto un futuro per quest’area? Sì, ma prima di tutto occorre che vengano portate a termine quelle analisi sul terreno iniziate due anni fa, dopo che tra il 2015 e il 2018 vennero rilevate da Arpat contaminazioni di sostanze inquinanti dovute ai bombardamenti della Seconda guerra mondiale e quindi alla posa di ogni tipo di materiale di riporto per coprire le buche. "Le indagini sono concluse – spiega Gianfranco Chighine, responsabile della bonifica – adesso stiamo completando il documento di valutazione dei rischi che tra agosto e settembre presenteremo al Comune. Sulla base di questa si può fare una stima sulla migliore destinazione dell’area e la più indicata non è più quella residenziale ma adibirla a parcheggio".

Coglie la palla al balzo la proprietà e l’amministrazione comunale che di posti auto, in questa zona così vicina alla stazione di treni e bus, ci sarebbe davvero bisogno. "Questa è l’idea – dice Mattia Belli, assessore ai lavori pubblici –. Il parcheggio di piazza della Solidarietà sarebbe il più indicato per chi usufruisce dell’ospedale, della biblioteca e del nuovo Atelier della robotica, il nuovo multipiano che nascerà nel magazzino ex Ape, con i suoi 384 posti auto, per chi usufruisce dei servizi che si affacciano su viale Piaggio e questo, con tanto di pensiline fotovoltaiche, per i pendolari. Sarebbero polmoni molto utili per la sosta in città".

Luca Bongianni