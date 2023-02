Il Comune ha realizzato due stalli rosa con il contributo del ministero. Si tratta di posti auto per donne in stato di gravidanza e genitori con figli di età inferiore ai due anni. Uno è in piazza San Lorenzo lato Casa di riposo, e uno in Corso della Repubblica nei pressi del distretto sanitario: sono ben individuabili perché segnalati con il color rosa e con la figura di una donna in stato di gravidanza e una carrozzina. I "permessi rosa" sono invece contrassegni (da esporre sul veicolo) finalizzati ad agevolare la sosta alle donne in dolce attesa così da offrire un’opportunità di parcheggio senza difficoltà in luoghi vicini a servizi e dove la sosta è problematica. Per ottenere il permesso è necessario presentare una richiesta all’ufficio di polizia municipale a cui va allegato copia di un documento d’identità e la certificazione medica attestante lo stato di gravidanza con la data presunta del parto o la dichiarazione di essere genitore con prole di età inferiore a due anni. Questi stalli ora sono anche un settore disciplinato e chi vi parcheggia senza averne titolo può essere sanzionato.