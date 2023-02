Razzia alla Coop, processo lampo per gli imputati

Un giudizio rapido e un terzo di sconto della pena in caso di condanna. Prove (l’accusa è tentato furto aggravato) e ammissioni sono agli atti. E’ la scelta processuale di Costantin Georgica Paminond, 26 anni, e di Giosuè Pistoia, 20 anni, entrambi assistiti dall’avvocato Alessandro Catarsi. I due furono sorpresi dai carabinieri tre settimane fa mentre, stando a quando emerso, stavano cercando di mettere a segno un furto alla Coop di Pontedera dopo che l’addetto all’antincendio, Stefano Turini, 33 anni, assistito dall’avvocato Ivo Gronchi, ne aveva agevolato l’accesso. La discussione dell’abbreviato sarà a metà marzo, ed per Pistoia, si apprende, la difesa punterà sull’assoluzione in quando il giovane, incensurato, all’arrivo dei militari aveva una condotta, secondo il difensore, da potersi ritenere influente sugli esiti degli accadimenti di quella notte di cui nulla sapeva – come ha sottolineato al giudice – neppure, relativamente agli accordi tra gli altri due soggetti. Inoltre anche la perquisizione a casa ha dato esito negativo. Discorso diverso per Paminond a cui Turini consentiva l’accesso al negozio in cambio della droga. L’arresto avvenne la notte del terzo colpo. Gli altri erano avvenuti il 28 e il 31 gennaio. I responsabili della Coop avevano sporto una denuncia e i carabinieri avevano messo in piedi servizi mirati con i quali intercettarono i tre soggetti e scoprirono come funzionava il sistema. Le perquisizioni consentirono di trovare la merce rubata per un valore di circa 7mila euro, poi restituita al supermercato. Paminond deve rispondere anche di cessione di stupefacenti. Ieri c’è stata la prima udienza. Il giudice ha concesso un rinvio per questioni legate al risarcimento a Coop. Il legale di Turini, nei prossimi giorni, deciderà se chiedere il patteggiamento o procedere con l’abbreviato.

Carlo Baroni