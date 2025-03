Rappresentante di Lista sotto la Rocca. Annunciati i big di Musicastrada

SAN MINIATO

E’ il sindaco Simone Giglioli a svelare con un posto sui social nome musicale ospite dell’appuntamento 2025 di Musicastrada Festival: La Rappresentante di Lista. Il 27 luglio, sotto la Rocca, in piazza Duomo. La Rappresentante di Lista è un gruppo formatosi per iniziativa di Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina. ll nome del gruppo nasce quando Lucchesi, al fine di poter votare fuori sede al referendum abrogativo del 2011 in tema di energia nucleare, si iscrive come rappresentante di lista di uno dei vari partiti politici. La discografia del duo è, difatti, caratterizzata da uno stile musicale largamente eclettico che ha la sperimentazione e l’elettronica come elementi centrali, al cui interno sono presenti influenze che spaziano tra il pop, il rock, folk, il nu jazze il neo soul. Veronica Lucchesi e Dario Mangiaracina porteranno sul palco i brani del loro repertorio più amati dai fan e non mancherà in scaletta spazio per Giorni Felici, quinto album in studio della band. Il disco è uscito lo scorso 25 ottobre.

ll Musicastrada Festival è un evento diffuso e itinerante di musica, fotografia, video e promozione del territorio organizzato in collaborazione con enti privati e pubblici, unico nel suo genere non solo in Toscana ma in tutta Italia, che valorizza cultura e turismo. Un viaggio sonoro, visivo e sensoriale con concerti di artisti di fama internazionale, senza limiti di genere, realizzati nei mesi estivi nei centri cittadini storicamente, culturalmente e scenograficamente più importanti dei comuni partecipanti. Fra questi c’è San Miniato, ormai da tanti anni. E grandi big della musica, nel tempo, sono arrivati in una città che d’estate è un brulicante cantiere di eventi di livello. Per esibirsi in piazza Duomo, qualche ora dopo che si sono spente le luci sul tradizionale spettacolo del Dramma Popolare.

Carlo Baroni