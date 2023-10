Rapinarono e ferirono un tabaccaio: arrestati un uomo e una donna

Pontedera (Pisa), 26 ottobre 2023 – I carabinieri di Pontedera (Pisa) hanno eseguito due ordinanze di custodia cautelare, in carcere e agli arresti domiciliari, per rispettivamente per un uomo di 30 anni e una donna di 37 accusati di rapina aggravata in concorso e porto abusivo di armi.

Sono ritenuti responsabili della rapina, compiuta il 18 settembre intorno alle 19.30 in una tabaccheria del Pisano, in località Titignano, che fruttò un bottino di circa 3mila euro tra contante e «gratta e vinci».

Il gestore, come documentano le immagini della videosorveglianza del negozio, fu aggredito da un uomo, con il volto coperto da una maschera, e armato di un lungo coltello con lama in ceramica. Al termine di una breve colluttazione, fu lievemente ferito a una spalla. Il rapinatore dopo avere arraffato il bottino fuggì, hanno ricostruito i carabinieri, raggiungendo la complice che faceva da palo e lo aspettava in auto col motore già acceso. Gli inquirenti hanno individuato i due presunti rapinatori grazie all'analisi di numerosi filmati, ma anche grazie a testimoni e accertamenti tecnici e investigativi. L'uomo è finito in carcere, perché gravato di precedenti specifici, mentre per la donna, incensurata, sono scattati i domiciliari.