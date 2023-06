Rapina e accoltella un senzatetto, arrestato a Pontedera

Pontedera, 15 giugno 2023 – Un uomo di 33 anni, marocchino, è stato arrestato in flagranza di reato la scorsa notte a Pontedera (Pisa), dopo avere rapinato e accoltellato un connazionale senzatetto, poi ricoverato all'ospedale.

L'episodio è avvenuto nell'ex consorzio agrario, stabile dove da tempo trovano rifugio persone senza fissa dimora e dove il personale del 118 ha soccorso la vittima in gravi condizioni ma non in pericolo di vita.

Sul posto sono arrivate anche le pattuglie del nucleo radiomobile che hanno raccolto elementi utili alla ricostruzione dei fatti e in pochi minuti hanno rintracciato alla stazione ferroviaria, in procinto di fuggire in treno verso Firenze, l'aggressore con vistose macchie di sangue addosso. L'uomo è stato bloccato e trasferito al carcere don Bosco di Pisa.