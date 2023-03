Rapina impropria Tre anni di carcere

Tre anni di cacere per rapina improria aggravata. Gli agenti della sezione anticrimine Commissariato di Polizia di Stato di Empoli, in seguito ad attività informativa e investigativa, hanno rintracciato in via Barzino un soggetto che risultava da catturare perché colpito da un ordine di carcerazione emesso dalla Procura della Repubblica presso la Corte di Appello di Firenze, ufficio esecuzioni penali.

Il cittadino, di anni 55, proveniente da Santa Croce, ma noto – si apprende – alle forze dell’ordine per essere spesso sul territorio empolese, dovrà scontare una pena di anni tre diventata definitiva. Al termine delle formalità di rito e di legge, l’uomo è stato tradotto nella Casa circondariale di Sollicciano a Firenze a disposizione dell’autorità giudiziaria.