Rapina gioielleria all’ora di chiusura Bandito solitario armato di pistola Via preziosi, orologi e soldi

SAN MINIATO

Poco prima della chiusura delle 20 di ieri, sabato, un uomo armato è entrato nella gioielleria Costagli in via Tosco Romagnola a San Miniato Basso, a due passi dalla vecchia chiesa parrocchiale e di una pasticceria. Armato di una pistola, forse una scacciacani, ha intimato al proprietario di consegnargli preziosi, oggetti in oro e soldi. Nello storico negozio d’oro e gioielli a quell’ora c’era solo il titolare che non ha avuto reazioni. Ha acconsentito alla richiesta del bandito, pur impaurito e choccato, per evitare ulteriori conseguenze. Un’azione molto veloce e decisa quella messa in atto dal rapinatore, con molta probabilità un italiano, che è entrato deciso nel negozio.

L’uomo ha fatto irruzione nella giuielleria con il volto travisato. Quando è entrato il malvivente infatti nel negozio c’era solo il proprietario che poi ha dato l’allarme ai carabinieri della compagnia e della stazione di San Miniato. Le pattuglie sono state fatte convogliare in pochi istanti alla gioielleria. Sono iniziati i rilievi e glpi accertamenti da parte della schientifica, mentre altri militari dell’Arma hanno iniziato a cercare il malvivente nella zona circostante. Il dispositivo anti-rapina è scattato sia nella zona Empolese che in Valdera, oltre ovviamente nel Sanminiatese.

Quasi sicuramente il bandito aveva alcuni complici ad attenderlo fuori dalla nota e storia oreficeria. Potrebbe essere stato aiutato a darsi alla fuga e da San Miniato Basso le strade per scappare possono essere state molte, compresa la superstrada Firenze Pisa Livorno. Il titolare dell’oreficeria, come detto, non ha opposto resistenza. Il malvivente è scappato con oro, preziosi, orologi e soldi. SI parla di alcune decine di migliaia di euro, ma il bottino non è stato ancora precisamente quantificato.. I carabinieri sono intervenuti appena scattato l’allarme e hanno avviato le indagini. Non escludono che l’arma potesse essere una scacciacani e inoltre tutto farebbe pensare che si tratti di un italiano che ha agito con l’appoggio di alcuni complici all’esterno. Nessuno è rimasto ferito. Solo tanta paura per il giolielliere che poi è stator aggiunto dai familiari.