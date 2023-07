Rally di Casciana Terme: novità, tradizioni e gara a Pontedera

La 41esima edizione del Rally di Casciana si svolgerà nel primo fine settimana di settembre. La gara riveste particolare importanza giacché rappresenterà la penultima tappa della Coppa Rally di Zona 6, la Toscana appunto. Il rally sarà inoltre valido per il Trofeo Rally Toscano, per il Premio Rally Aci Lucca oltre che per i trofei promozionali Michelin Trofeo Italia, Pirelli Accademia e R-Italian Trophy.

Il programma è stato presentato ieri mattina all’interno del Salone delle Terme alla presenza dei sindaci di Casciana Terme Lari e Pontedera, Mirko Terreni e Matteo Franconi, e di Gianni Lazzeri della Laserprom 015, la società che si occupa dell’organizzazione.

Il tracciato attraverserà le strade e i territori di Capannoli, Casciana Terme Lari, Chianni, Castellina Marittima, Montecatini Val di Cecina, Pontedera e Riparbella. La competizione prenderà il via sabato 2 settembre da piazza Cavour a Pontedera, in piazza del Mercato sarà allestito invece il parco assistenza e il parco chiuso.

La gara terminerà il giorno successivo domenica 3 in piazza Garibaldi nella città termale, dove troverà spazio anche la direzione gara e dove si celebrerà la cerimonia di premiazione dei vincitori. "Il rally è una delle manifestazioni sportive più importanti del territorio, ha sottolineato Mirko Terreni, e noi siamo orgogliosi di prendervi parte, ha aggiunto Matteo Franconi". Una sfida a cronometro e quattro prove speciali da ripetere rendono il percorso molto impegnativo.

"Il rally ha fatto notevoli passi in avanti negli ultimi anni – ha detto Gianni Lazzeri – grazie anche al grande lavoro di tutti quanti ci sostengono e ci aiutano nel nostro lavoro".

Giuseppe Pino