"Ragazze in anima e corpo". Il laboratorio per conoscersi

Il Consultorio Familiare Diocesano propone, in collaborazione con l’associazione Mob Toscana, una nuova esperienza dal titolo "Ragazze in anima e corpo".

Si tratta di un nuovo laboratorio sull’affettività, la fertilità e la sessualità rivolto a ragazze adolescenti (13-15 anni). "Ragazze in anima e corpo" è una proposta innovativa per ragazze adolescenti (orientativamente 13-15 anni), un modo per approfondire la conoscenza di se stesse partendo dal corpo e dai suoi messaggi, attraverso un percorso ludico e interattivo sul ciclo e fertilità, l’amore e la sessualità, l’intimità, la bellezza, l’amicizia fra donne, le emozioni, il dialogo con i genitori, rivolti a piccoli gruppi, per approfondire i processi del ciclo femminile, acquisire una visione positiva di se stesse, della femminilità, della sessualità, dell’intimità e del compito di trasmettere la vita.

Gli incontri sono tenuti da un’educatrice qualificata sui percorsi di affettività e sessualità. Prossimo incontro domenica dalle 9,30 alle 12,30. Info: 328.0821057.