Ragazza scompare da Ponsacco Ricerche serrate da due giorni

Le ricerche vanno avanti senza sosta. Ma di lei, Veronica Manganese, 23 anni, di Ponsacco, si sono perse le tracce – si apprende – martedì scorso, quando si è allontana a piedi. Un post e una foto, apparsi sul gruppo Facebook Sei di Terricciola se, nella giornata di ieri, hanno chiesto l’aiuto di tutti per ritrovare questa ragazza, alta 1,70: chi l’ha vista, o ha indicazioni utili, può mettersi in contatto con i carabinieri che conducono le indagini e le ricerche con tutti i mezzi a disposizione. Anche con i cani molecolari che ieri hanno cercato di ricostruire il percorso che la giovane potrebbe aver fatto. L’esperienza dimostra, infatti, che le prime ore, quelle immediatamente successive alla scomparsa, sono fondamentali per trovare le persone scomparse. Ricerche sul campo, unitamente, sempre dal punto di vista investigativo, agli approfondimenti che oggi la tecnologia consente – come le verifiche sull’attività del cellulare (messaggista, connessione dati ecc) – risultando, spesso, fondamentali. Le ore che passano aumentano angoscia e paura. Anche perché questi sono giorni con notti freddissime. L’appello sui social, già dopo poche, ha avuto decine di condivisioni da parte di conoscenti della ragazza e di cittadini che, diffondendolo, cercano di aiutare famiglia a riportare Veronica a casa.

C. B.