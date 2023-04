Raffica di multe Un 2022 da record

Il Comune guidato dal sindaco Thomas D’Addona raggiunge un consuntivo della polizia municipale degno di un Comune ben più grande, per vastità e per abitanti che sono circa 5mila 400. Infatti al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità di 99.425 euro e delle spese per il compenso al concessionario di 8.000 euro, l’ammontare dei proventi delle sanzioni per violazione al codice della strada è riusltato di 142.574,85 euro. E’ il dato dal 31 dicembre scorso. L’amministrazione ha poi definito le somme destinate alle finalità previste dalla

normativa: per interventi di sostituzione e

ammodernamento delle rete viaria; per potenziamento delle attività di controllo e accertamenti violazioni; per altre finalità per miglioramento

sicurezza stradale. In particolare all’attività di controllo e di accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale, anche attraverso l’acquisto di automezzi, mezzi ed attrezzature, la giunta D’Addona ha destinato oltre 48mila euro. Numeri degni di un Comune più grande: pensare che San Miniato, con i suoi 30mila abitanti, ha un consuntivo di sanzioni dei vigili per 280mila euro.