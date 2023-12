Raffica di furti nelle abitazioni. A Marti, Musciano e Muscianello

MARTI

Un paese da settimane in balìa dei ladri. E’ Marti, sia nella parte alta e storica del borgo che in quella più bassa, nei quartieri di Musciano e Muscianello. Ci sono abitanti che si stanno organizzando in una sorta di comitato per sollecitare l’intervento delle autorità. Uno di loro ha già avuto un contatto con il sindaco Giovanni Capecchi. "Le case prese di mira dai ladri – racconta uno degli abitanti – sono quattro-cinque al giorno. I malviventi entrano in azione tra le 17 e le 20, nel pomeriggio quando è già buoio o sta per diventarlo. In un caso sono entrati in una casa dove si trovava una anziana allettata. In un altro hanno spaccato tutti i quadri appesi alle pareti per cercare la cassaforte e in un altro hanno aperto la cassaforte con la fiamma ossidrica svuotandola di tutti gli oggetti di valore e soldi che vi erano contenuti". La prima zona del paese a essere presa di mira è stata quella alta, la parte storica. Negli ultimi giorni i furti vengono messi a segno nella zona più bassa e di edificazione più recente. La gente di Marti, Musciano e Muscianello è esasperata.