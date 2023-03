Raffica di furti nella notte Rubati a scuola i computer e nel parcheggio le marmitte

di Gabriele Nuti

La refurtiva non ha un grande valore (un vecchio computer e due vecchi tablet). Ma il valore ce l’ha, eccome, l’edificio preso di mira ieri notte dai ladri. Perché quando qualcuno spacca una porta ed entra in una scuola, anche fosse solo per rubare una penna, in un certo senso fa uno sfregio al nostro futuro. Perché è nelle scuole che i bambini e i ragazzi imparano gran parte di quello che diventano domani.

I tre vecchi strumenti informatici sono stati portati via da una stanza della scuola dell’Infanzia di via dell’Olmo, a Pontedera, nella zona a ridosso dello Scolmatore dell’Arno. La scuola che è stata trasferita nei locali dello Sporting dopo che, in fretta e furia, il Comune aveva dovuto prendere atto che l’edificio di via Corridoni non era più agibile per problemi relativi all’antisismica. E’ probabile che a commettere l’effrazione sia stata una sola persona, entrata nei locali frequentati dai piccoli tra i 3 e i 6 anni dopo aver spaccato una porta al primo piano. Il furto è stato scoperto ieri mattina dal personale ausiliario dell’Infanzia al momento dell’apertura poco dopo le 7. Sono stati avvertiti i carabinieri che hanno effettuato un sopralluogo e avviato le indagini. Accertamenti sono in corso anche tramite le immagini riprese dalle telecamere di videosorveglianza della zona. Del fatto è stata informata la dirigenza dell’Istituto comprensivo Curtatone e Montanara di cui l’Infanzia di via dell’Olmo fa parte.

E sempre ieri notte ignoti avrebbero rubato i catalizzatori da alcune automobili in sosta nella zona della Fornace Braccini. A scriverlo su Facebook è un cittadino pontederese che dice di aver avvertito le forze dell’ordine. Secondo i nostri riscontri, a ieri pomeriggio, intorno alle 17,30 nessuno aveva sporto denuncia per questo tipo di furto ai carabinieri, alla polizia e alla polizia locale di Pontedera. Detto questo il fenomeno dei furti di catalizzatori è diffuso. Proprio lunedì a darne notizia è stato il nostro giornale nell’edizione di Firenze. Le marmitte catalitiche vanno a ruba sul mercato nero. Un business che ai ricettatori può arrivare a far fruttare diverse migliaia di euro. Le intere marmitte o i soli catalizzatori vengono segati dai malviventi dai mezzi in sosta. A fare gola sono gli elementi presenti nel tubo di scarico dei veicoli. Si tratta di metalli rari, tra cui platino, palladio e rodio, il cui valore può essere 10 volte superiore all’oro.