Raffica di furti. Condannati a cinque anni

Più furti in provincia di Pisa. Sette colpi, alcuni dei quali sarebbero stati messi a segno tra la zona di San Miniato e l’empolese. Sette le persone inizialmente indagate. Due posizioni nel frattempo sono state stralciate. In cinque al processo dibattimentale in tribunale a Pisa hanno raggiunto il primo grado di giudizio. Ieri, dopo la discussione, il giudice monocratico si è pronunciato emettendo per tutti, si apprende, una sentenza di condanna a 5 anni e dieci mesi di reclusione e 2mila 400 euro di multa ciascuno. Si tratta di soggetti dimorante nella zona di Napoli: Valentino Mijailovic, 29 anni; Goran Mijailovic, 28 anni; Dragan Mijailovic, 54 anni; Slobodan Vasic, 37 anni, Cristian Vasic; 27 anni. Tutti difesi dall’avvocato Antimo Castiello del foro di Santa Maria Capua a Vetere. Il caso, dopo le motivazioni, potrà arrivare in appello.

C. B.