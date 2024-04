Raccolta rifiuti abbandonati nella zona industriale. Iniziativa di Plastc Free

Domenica 14 aprile a Santa Maria a Monte avrà luogo una mattinata di raccolta rifiuti abbandonati a cui possono partecipare tutti i cittadini, adulti e bambini accompagnati. L’ evento è organizzato da Paolo Nuti, referente di zona dell’associazione Plastic Free. Il ritrovo è nella zona industriale, in via Giacomo Brodolini. L’inizio della raccolta sarà alle 9 e si protrarrà fino alle 11. "Si consiglia abbigliamento comodo, guanti e sacchi saranno forniti dal comune insieme alla Geofor", dice Paolo Nuti. Per iscriversi le persone interessate possono accedere al link https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/6725/14-apr-santa-maria-a-monte.