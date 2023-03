Raccolta alimentare per la Misericordia

Per tutta la giornata di domani, sabato 4 marzo, al Conad di via XII aprile nel centro di Pontedera ci sarà una raccolta alimentare in favore della Misericordia di Pontedera. Un piccolo gesto di solidarietà in favore delle famiglie del territorio che si trovano o vivono un momento di difficoltà. È la seconda volta che questo punto vendita organizza una giornata simile, la prima edizione fu un successo. Per tutta la giornata di domani saranno quindi presenti all’interno del supermercato i volontari della Misericordia riconoscibili con una pettorina per indicare quale tipologia di prodotti sono maggiormente richiesti.