Rabbia e disperazione "Un dramma inaccettabile Siamo ancora sotto choc"

SANTA CROCE

"Siamo scioccati". Sono le parole dei sindaci di Santa Croce, Castelfranco e Fucecchio – Giulia Deidda, Gabriele Toti e Alessio Spinelli – che sin dai primi minuti sono stati informati del mortale infortunio al depuratore Aquarno e hanno seguito le fasi dei soccorsi. I tre sindaci esprimono la propria vicinanza alle famiglie dei due lavoratori coinvolti. "Non conosciamo ancora la dinamica dell’incidente e quindi ci asteniamo al momento da valutazioni e giudizi. Resta il fatto che una persona è deceduta a causa di un incidente sul lavoro e un’altra è rimasta coinvolta nell’incidente. Dobbiamo rimarcare con forza quanto il tema della sicurezza sui luoghi di lavoro sia centrale nel nostro paese. In Italia occorre fare di più per evitare gli incidenti sul lavoro. Esprimiamo tutto il nostro cordoglio e quello delle comunità che rappresentiamo alla famiglia dell’operaio deceduto".

Messaggi di cordoglio dal presidente della Regione, Eugenio Giani, dall’assessora al lavoro e alla formazione, Alessandra Nardini e dalla consigliera di minoranza Elena Meini, capogruppo della Lega in Regione. "Una tragedia inaccettabile – le parole di Giani, atterrito dall’incidente – Di fronte a una morte così atroce e a incidenti di questo tipo devo ricordare ancora una volta quanto importante sia concentrarsi sulla sicurezza sui luoghi di lavoro, uno dei temi fondamentali dell’agenda politica, su cui anche la Regione Toscana sta ponendo tutta la sua attenzione e il suo impegno e lo farà ancora di più, per combattere questo fenomeno drammatico, indegno di un Paese civile. Esprimo il mio cordoglio e sono vicino alla famiglia dell’operaio in questo momento di dolore".

L’assessora Nardini parla di "strage che va fermata". E aggiunge: "Bisogna mettere al centro la tutela della persona e la sicurezza non può e non deve essere considerata un costo; le dinamiche di questo incidente dovranno essere chiarite, ma un dato è certo: si continua a morire, a restare infortunati, ad ammalarsi sul lavoro". "Succede in Italia e succede anche in Toscana – dice ancora Alessandra Nardini – Il lavoro deve essere vita, dignità, deve svolgersi in sicurezza e con ritmi adeguati.

Dobbiamo impegnarci a diffondere la cultura della sicurezza sul lavoro già a partire dai banchi di scuola. Ne abbiamo parlato proprio qualche mese fa nel comprensorio del Cuoio, con amministratrici, amministratori, organizzazioni sindacali e associazioni datoriali, in un’iniziativa organizzata con l’Anmil, Associazione nazionale mutilati e invalidi del lavoro, che porta avanti un impegno prezioso in questo senso. Oggi è il momento del cordoglio, mi stringo alla famiglia e ai colleghi della vittima. Faccio i migliori auguri di pronta guarigione all’altra persona rimasta coinvolta nell’incidente".

"Apprendiamo con grande tristezza della morte di un operaio, al lavoro al depuratore Aquarno, mentre un suo collega risulta in gravi condizioni – le parole della consigliera Elena Meini – Purtroppo dobbiamo registrare l’ennesimo decesso di un lavoratore nella nostra Regione e questo ulteriore lutto deve farci attentamente riflettere. La frequenza di questi gravi incidenti è tale, che devono essere, quindi, poste immediatamente in essere tutte le più idonee contromisure per stoppare tutte le morti sul lavoro. Ai familiari del lavoratore deceduto va la nostra vicinanza ed al ferito gli auguri che possa prontamente ristabilirsi".

g.n.