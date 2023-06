"Qui c’è un forte profumo di futuro" Da Peccioli l’appello ai 100 sindaci "Fare di RetiAmbiente un’industria"

Un impianto che trasforma i rifiuti non valorizzabili e che non ha attualmente precedenti in Italia. Un progetto raccolto in un faldone da 10 mila pagine, già presentato in Regione, che adesso dovrà passare dalla valutazione di impatto ambientale. "Stiamo parlando di un impianto che andrà a chiudere il ciclo dei rifiuti - ha detto il sindaco Renzo Macelloni - mentre l’impianto a biometano a Legoli entrerà in funzione entro fine anno. RetiAmbiente è parte integrante del progetto, per questo lancio un appello ai 100 sindaci proprietari della stessa società: osare di più nella strutturazione industriale di Retiambiente per trasformarla da società di partecipazione a società industriale assorbendo tutte le società operative locali, e avendo come unico obiettivo quello di rimanere fortemente radicata al territorio. Avendo, come unica preoccupazione, quella della soddisfazione degli utenti. Abbiamo la chance di dar vita a una partita unica in Italia, perché il dibattito è maturo per superare gli schemi del passato".

Peccioli e la Belvedere Spa sono pronte a riscrivere una nuova pagina sul fronte dell’innovazione. "Non serve un impianto salvifico - sono le parole dell’assessore regionale all’ambiente Monia Monni - Il modello è quello di una serie di impianti che, in rete, possano diminuire la quantità di rifiuti da conferire in discarica. Come Regione abbiamo immaginato di fare un avviso pubblico agli attori che si occupano di gestione rifiuti ,chiedendo proposte di impianti nella direzione dell’economia circolare. Sono arrivate quaranta proposte e Retiambiente ha partecipato con una proposta molto dettagliata e differenziata. L’incontro con Belvedere ha permesso di vincere la sfida più difficile per puntare a ricercare la chiusura del ciclo dei rifiuti. Abbiamo chiesto proposte che non fossero termovalorizzatori e da Peccioli arriva una proposta che va in questa direzione. Qui c’è una soluzione, qui c’è un forte profumo di futuro".

Per il presidente di Belvedere Spa Silvano Crecchi, "Nel 2005 in Italia c’erano cinquemila siti di smaltimento rifiuti illegali e pericolosi. Il nostro Paese era il primo in Europa. Normale che il trattamento dei rifiuti fosse demonizzato. Belvedere invece è un esempio che va in direzione opposta. Fa la scelta di aprire il suo impianto, di renderlo permeabile alla cittadinanza. Luogo industriale ma collegato al nostro vivere sociale. Belvedere porta un elemento etico nella gestione. Abbiamo una discarica che è luogo di opere d’arte, cultura, sport. Il ruolo che Belvedere ha svolto non possiamo autocertificarlo. Ma ci diamo un ruolo di responsabilità e progettualità che guarda al domani"". Ile.Pis.