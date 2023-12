Quelli dell’ultimo minuto: "La corsa ai regali salva il Natale dai doni online"

È un bilancio in chiaro scuro quello delle associazioni di categoria sulla corsa ai regali di Natale nei negozi di Pontedera. Luci – che quest’anno sono tornate in centro dopo un anno di stop mentre nelle strade e vie secondarie hanno subito dei ritardi – ed ombre che non fanno salire di troppo l’entusiasmo dei commercianti quando siamo giunti ormai quasi al termine di quello che per le vendite è il mese più importante dell’anno.

"Il mondo dell’online purtroppo continua a fare da padrone – dice Claudio Del Sarto di Confesercenti – se il mondo della ristorazione, grazie alla qualità e artigianalità dei prodotti dai panettoni ai ricciarelli ad esempio, riesce a resistere e bene, i negozi di abbigliamento, di oggettistica varia, vendono sì ma ormai non sono più i periodi natalizi di un tempo che ti salvavano un’annata. I commercianti di Pontedera se la sono giocata, la città è tornata ad illuminarsi e questo sicuramente ha giovato soprattutto sul corso perché con i vari ritardi alcune vie rimaste al buio fino agli ultimissimi giorni prima di Natale o addirittura non sono mai state illuminate. Ormai in tanti aspettano i saldi del 5 gennaio. Ma per tracciare una linea finale di bilancio aspettiamo la fine dell’anno o meglio ancora dopo l’Epifania". C’è ottimismo nelle parole di Lorenzo Nuti, presidente provinciale di Federmoda Confcommercio Pisa e vicepresidente di Confcommefcio Pontedera. "In questi ultimi giorni – ha detto il rappresentante di Confcommercio ed esperto del settore abbigliamento – registriamo un boom di presenze, evidentemente il nostro appello di scegliere i negozi al dettaglio per gli acquisti di Natale è stato ascoltato".

"Allargando lo sguardo – prosegue – non possiamo però negare che faremo comunque fatica a raggiungere i livelli dello scorso anno, perché se un tempo gli acquisti di Natale iniziavano dall’8 dicembre, oggi è solo nell’ultima settimana che le vendite hanno assunto dimensioni importanti".

"In ogni caso, i conti si faranno solo alla fine".

Luca Bongianni