Quell’angolo di Provenza spinge il turismo Il fenomeno della lavanda è una super attrazione

Le colline si dipingono di viola e l’aria si riempie del suo odore intenso. E’un angolo di Provenza in Valdera. Meraviglioso. In migliaia arrivano da tutta Italia per una passeggiata dentro la bellezza del paesaggio multicolore modellato dagli agricoltori, inondati dal profumo inebriante, dolce e spirituale della lavanda, tra genuina ospitalità, prodotti tipici, attività didattiche. E’ il nuovo fenomeno turistico della fioritura in Toscana che tocca anche la nostra e che sta registrano successo. Portando benefici importanti a tutti i centir delle colline. Non è un caso che lo stesso sindaco di Fauglia condivida sul web ncpme o dei motori di ricerca più utilizzati dai turisti “airbnb” segnala un dato positivo: le ricerche per soggiorni nella zona sono aumentate del 146%. Le attrazioni sono molte. La lavanda è una di queste e interessa in particolare Orciano Pisa e Santa Luce.