Quattro giorni con il “Cibo di strada“ "Solo banchi italiani e di qualità"

Il primo appuntamento di primavera, in città, sarà in piazza Garibaldi con i sapori dello street food. Quattro giorni, dal 30 marzo al 2 aprile con “Cibo da strada“. "Ringraziamo l’amministrazione comunale per la collaborazione – esordisce Claudio del Sarto di Confesercenti che ha organizzato l’evento insieme a Food Festival – e con cui abbiamo un rapporto molto franco sia nelle cose positive sia in quelle meno". Lo street food debutterà a Pontedera dopo un “numero zero“ andato in scena lo scorso anno a Ponsacco e che nella città della Vespa poterà un format tutto nuovo anche per Food Festival.

"Abbiamo cambiato la formula – sottolinea Del Sarto – perché in piazza Garibaldi troverete solo banchi italiani. E’ stata una scelta voluta e sostenuta da noi". E il rappresentante di Confcommercio lancia una risposta alle recenti polemiche su alcuni eventi organizzati in città che hanno creato non poche polemiche: "A Pontedera ci sono manifestazioni che funzionano e altre da rivedere, altre ancora che sono un po’ bruttine. Tutto vero, ma chi non fa non sbaglia". La parola passa al vicesindaco e assessore Alessandro Puccinelli: "Ringrazio Confesercenti della proposta che ha fatto per animare la città. Sono contento che Pontedera sia il battesimo di un’iniziativa che poi sarà replicata altrove. Avevamo voglia di dare qualcosa di particolare. Il Piazzione, per la sua collocazione, era ovviamente più richiesto, ma non era possibile per non creare problemi ai residenti, ai commercianti e alla viabilità. Quindi abbiamo scelto piazza Garibaldi che è un buon compromesso". "Giusto potenziare i prodotti italiani – aggiungere Luca Canai di Food Festival – Ci sarà un po’ di tutto, dagli arrosticini, all’hamburger di chianina passando dai tortelli di patate del Trentino". In piazza saranno presenti 13 banchi e anche una zona dedicata al mercatino dell’artigianato. Ma ci sarà spazio anche a quattro spettacoli per bambini e non solo: dj, burattini e giocolieri mangiafuoco. "Siamo andati incontro alla qualità come richiesto dai soci – dice Valentina Aurilio di Confesercenti – Meglio piccole cose ma di livello superiore".

Nicola Pasquinucci