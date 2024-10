Quattro giochi inclusivi al parco : "Si condivide fin dalla tenera età"

Venerdì scorso, al giardino Baden Powell di via Aldo Moro, sono stati inaugurati i giochi acquistati nell’ambito del progetto "Gioco Inclusivo". Nata dalla generosità del pittore Luigi Loscalzo, che ha messo a disposizione le proprie opere artistiche per raccogliere fondi da destinare al progetto, l’iniziativa è stata promossa dalle associazioni Uildm di Pisa (Unione Italiana Lotta alla Distrofia Muscolare) e Tarta Blu aps, con il supporto del Comune di Pontedera. Con i soldi raccolti sono stati acquistati quattro giochi – il world cup, il gioco autista, il canestro magico e il gioco percorso (prodotti dall’azienda Macagi) – utilizzabili da bambini e bambine con e senza disabilità. Alla cerimonia di inaugurazione sono intervenuti il pittore Loscalzo, per il Comune gli assessori Puccinelli, Belli, Mori e Luca, la presidente e il vicepresidente della UILDM di Pisa Vilma Lupi e Angelo Giuntinelli, il presidente dell’Associazione Tarta Blu Walter Pantani. "Introdurre giochi inclusivi nelle aree gioco pubbliche favorisce la socializzazione di bambini e bambine con e senza disabilità e promuove una cultura dell’accoglienza e della condivisione sin dalla tenera età, perché essa diventi un valore consolidato della comunità attuale e futura", è stato sottolineato.

Loscalzo vive a Pontedera dal 1978, ha svolto l’attività di insegnante di scuola elementare fino al 2009, è pittore autodidatta, con un percorso artistico iniziato studiando la pittura degli impressionisti francesi. Ha partecipato anche a numerosi concorsi e mostre collettive oltre a tenere esposizioni personali in varie città italiane. Dal 2002 ha il proprio studio e spazio espositivo "LL Art Studio Gallery" in Via Montanara 10/12 a Pontedera.