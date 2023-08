"Quattro donne stanno cambiando il nostro Paese"

Un elenco di nomi di donne inarrestabili, che grazie al loro lavoro non solo ottengono dei risultati personali ma causano un impatto positivo nella realtà in cui vivono. Come ogni anno Sturtup Italia ha stilato una lista di donne Unstoppable che stanno cambiando l’Italia "da seguire – si legge nella premessa – sui temi dell’innovazione in Italia: fondatrici, manager, attiviste, ricercatrici, ma non solo, negli anni la lista si è allargata sempre di più per approfondire e raccontare le tante storie di sportive, artiste, scienziate che si distinguono per il loro impegno e che troppo spesso vivono dietro le quinte". L’obiettivo è dare visibilità a storie lavorative di successo per far crescere i numeri delle aziende al femminile e delle donne che raggiungono posizioni apicali. Scorrendo la lista si trovano ben 4 donne pontederesi o che hanno intrecciato la città della Vespa durante la propria carriera. Come Angela Pirri, ricercatrice del Cnr e presidente del consiglio comunale di Pontedera, Arianna Menciassi, vice rettrice dell’Università Sant’Anna, Barbara Mazzolai, associate director for robotics e director of bioinspired soft robotics lab IIT ed Enza Spadoni, responsabile dello sviluppo locale e del trasferimento tecnologico dell’istituto di BioRobotica Scuola Superiore Sant’Anna.

"Si tratta di una bella riconferma – commenta Pirri (nella foto) –. Una lista che dà spazio e visibilità alle donne. Certo è che il lavoro da fare è molto, servono investimenti seri sulle sturtup al femminile, servono servizi alle famiglie perché ancora oggi le donne si ritrovano a scegliere tra maternità e carriera. Infine serve un cambio culturale che cancelli la piaga dei femminicidi. Le donne possono fare molto, nelle famiglie educando i figli al rispetto, e sul lavoro, se ricoprono cariche apicali, per esempio, non dimenticando la fatica compiuta per arrivare lì".