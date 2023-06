Quasi 380mila euro dal Pnrr Sistemazione di via Ponticelli E realizzazione di marciapiedi

ORENTANO

Un altro lavoro grazie ai soldi del Pnrr. Il Comune di Castelfranco nelle ultime settimane ha dato avvio ad alcuni cantieri finanziati grazie al Piano nazionale di ripresa e resilienza. Tra questi lavori c’è il rifacimento del manto stradale e la realizzazione di un tratto di marciapiede in via Ponticelli, la più importante strada di collegamento tra Orentano e Castelfranco. I lavori sono iniziati poco dopo la metà di giugno e termineranno entro la fine di luglio.

Il Comune di Castelfranco è uno dei più attivi nel reperire risorse statali e europee grazie al lavoro degli uffici e in particolare delll’assessora Monica Aringhieri, che ha tra le sue deleghe la programmazione e i finanziamenti (oltre che protezione civile e politiche cimiteriali). Grazie ai soldi del Pnrr Castelfranco paga i lavori in via Usciana per la sistemazione del fosso tombato e la sistemazione di piazza Mazzini e un paio di strade adiacenti

L’intervento in via Ponticelli interessa il tratto tra l’intersezione con via delle Fontine e l’intersezione con la strada vicinale di Pantalone, che negli ultimi anni è stato oggetto di un notevole sviluppo edilizio, con conseguenti lavori per allacciamenti ai servizi presenti sulla sede stradale. Questo elemento, insieme all’aumento del traffico, ha prodotto sulla strada un elevato deterioramento dell’asfalto. Viene anche realizzato un marciapiede. Il costo è di 379.500 euro.

"Siamo alla realizzazione concreta di un intervento a cui teniamo molto – il commento del sindaco Gabriele Toti – Via Ponticelli è una strada assai trafficata. Con un rifacimento del manto stradale, saranno più sicuri sia i pedoni che le auto. Opere importanti che si realizzano grazie alla continua ricerca di finanziamenti esterni, che la nostra amministrazione ha avviato ancor prima della possibilità del Pnrr. Sappiamo che le necessità sono tante, e con questo appalto rispondiamo ad un’esigenza importante di miglioramento della viabilità nelle frazioni".

Attenzione alla viabilità. Fino al 19 luglio divieto di sosta con rimozione forzata in Martiri della Libertà, all’altezza del civico 131, nell’area appositamente delimitata dalla prescritta segnaletica stradale e divieto di sosta con rimozione forzata e della circolazione a senso unico alternato a mezzo semafori in via Ponticelli, nel tratto compreso tra l’intersezione con via delle Fontine e il civico 105.

g.n.