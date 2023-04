"Quanto ci costano tutti questi errori?"

PONTEDERA

La vicenda giudiziaria dell’abitazione costruita davanti a Villa Toscanelli sarà trattata anche nel prossimo consiglio comunale di Pontedera. Il consigliere Alberto Andreoli, del Gruppo presidio Civico, vuol vederci chiaro e ha presentato un’interrogazione. "A fronte della definitiva conclusione del contenzioso e nonostante il passaggio in giudicato della sentenza del Consiglio di Stato del 2020 – si chiede Andreoli – per quale motivo un’amministrazione pubblica non dà esecuzione alla sentenza ma decide di avviare un ulteriore iter amministrativo ritenuto elusivo in fase di giudizio di ottemperanza e di fatto bloccato dalla Soprintendenza che smarcandosi dichiara apertamente che prima di procedere si deve dare esecuzione alla sentenza definitiva del Consiglio di Stato (demolendo le opere abusive)?". E ancora. "Per quale motivo – prosegue il consigliere – di fronte ad una sentenza definitiva che annulla gli atti amministrativi poiché emessi in violazione di legge l’amministrazione comunale decide di resistere nel giudizio di ottemperanza per essere condannata a rifondere le spese legali? Quanto ci sono costati in termini di spese legali tutti questi procedimenti? Quanto ci è costato complessivamente anche in termini di risorse interne agli uffici, retribuzione dipendenti comunali, straordinari ecc. l’avviamento e la conclusione del procedimento di approvazione del P.A.P.M.A.A annullato dal Consiglio di Stato poiché emesso in assenza del parere paesaggistico ed il procedimento ex art. 38 DPR n. 3802001? Chi pagherà i danni subiti dalle parti private di questa vicenda, in parte per avere fatto affidamento sulla legittimità degli atti amministrativi rilasciati da due enti pubblici ed in parte per avere dovuto affrontare tre o quattro gradi di giudizio per vedere riconosciuti i propri diritti compreso un giudizio di ottemperanza?".