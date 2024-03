Quando una disabilità diventa un’opportunità

Emiliano Malagoli, classe ‘75, toscano, pilota di motociclismo paraolimpico, campione italiano ed europeo, primo italiano portatore di protesi a terminare la maratona di New York nel 2019 e quella di Berlino nel 2022. Emiliano, generoso ospite-protagonista di un incontro di formazione nel nostro Istituto, è stato anche lui una vittima di un incidente stradale. Una caratteristica però lo distingue da tutti gli altri: la grande forza, la volontà che mette nell’affrontare le cose e imparare a vivere la disabilità come un’opportunità. Emiliano fin da piccolo è stato un grande appassionato di moto e proprio a causa di questo sport un giorno la sua vita viene stravolta. Il 30 luglio 2011, mentre era in sella alla sua moto, rimase coinvolto in un grave incidente, forse causato forse dalla distrazione. Gli venne amputata una gamba. Questo fatto, pur causandogli tanta sofferenza, è stato anche uno stimolo per migliorarsi. E’ lui a dire che l’incidente lo ha trasformato in meglio. Emiliano ha pensato anche agli altri e a come poter mettere a disposizione la sua esperienza: ha fondato una onlus per persone disabili che vogliono ritornare in sella ad una moto e l’ha chiamata Di.Di. Diversamente Disabili. Con la storia di Emiliano possiamo capire che basta una piccola distrazione per mettere a repentaglio la vita. Ciò che Emiliano ha vissuto, la sua esperienza e quella di tutte quelle persone che non si arrendono alle difficoltà della vita, devono essere conosciute.