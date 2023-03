Quando la solidarietà dà spettacolo Lions got talent, trionfano le emozioni

Quando l’arte fa rima con solidarietà succede che si alternino sul palco talenti della musica e della danza con l’unico obiettivo di raccogliere fondi per l’acquisto di un cane guida per una persona non vedente. È stata l’emozione il tema dominante dell’ottava edizione del Lions Got Talent che si è svolta sabato al Teatro Era con il patrocinio del Comune di Pontedera. Presente il sindaco Matteo Franconi che ha portato il saluto della città, la presidentessa del Lions Club Pontedera Valdera, Laura Spisni e il presidente del Leo Club Pontedera, Antonio Palumbo. Come da tradizione ha diretto il traffico sul palco, Alessandro Matteoli, in arte Spazialex, presidente di giuria la notaio Anna Gaudiano che si è avvalsa dell’esperienza della soprano Maria Cioppi e dell’esperto di danze Fabrizio Signorini, oltre gli ex presidenti Leo Club.

In questa sarabanda di artisti ha prevalso l’emozionante esibizione di Jonathan Mazzei, che ad occhi chiusi senza spartito si è esibito da solo alla tastiera, avendo la meglio sul duo polistrumentista, Gabriele Ghelardi e Alberto Arcangeli, autori di un assolo di sax su "Hey Jude" dei Beatles da brividi. Terzo posto per i Glam, un vero gruppo rock che in cinque minuti ha proposto un medley di 9 brani. Altro bellissimo momento sul palco, il passaggio del titolo tra Brando Delaiti, vincitore dell’ultima edizione e Jonathan Mazzei, suggellato da un lungo abbraccio tra i due artisti. Di prevenzione ai problemi cardiaci ha parlato l’esibizione del gruppo, "Un cuore che vale". Nel ballo, ha incantato tutti Arianna Campanale 10 anni, campionessa mondiale di Latin show che ha ricevuto anche il premio speciale "Passaggio in TV". Nutrita la sezione dei giovanissimi con le Simphony del Centro Danza Fidanzi, le Over girls di Overbord munite e le Experience. Menzione anche per la chitarra di Tommaso Lo Russo, la Magia classica del Mago Ribas e il cabaret dei "Tardivi".

Ottima anche la quota cantanti, con Daniela Di Sacco (Dalidà), Eleonora Pesacane (Gospel), il rapper Neno Veleno e il duo " Moby Monique" con il loro inedito. Uno spettacolo possibile grazie alla regia audiovideo di Michael Calvetti DJ e la direzione artistica di Cosimo Baldi. L’appuntamento con i talenti del Lions è per il 2024.