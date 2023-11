Quando il lavoro dà stress. Bando Sds per affidare il servizio di prevenzione

Uno stress cronico sul posto di lavoro che porta a esaurimento delle energie, prestazioni professionali ridotte, estraneità e sentimenti cinici o negativi. Si chiama burn-out, studiato fin dagli anni ’70 ma soltanto recentemente riconosciuto come sindrome dall’Oms (l’Organizzazione mondiale della sanità). Un malessere psicofisico che riguarda soprattutto le professioni in cui si è coinvolti anche emotivamente come le professioni di aiuto, di chi è quotidianamente a contatto con la sofferenza degli altri o si trovi a gestire problemi altrui. È stato pubblicato all’albo dell’Unione Valdera, per conto della Società della salute Alta Val di Cecina - Valdera, un avviso di indagine di mercato per l’individuazione degli operatori economici da invitare alla procedura negoziata per l’affidamento del servizio di prevenzione del fenomeno del born-out proprio tra gli operatori sociali, tramite supervisione professionale e organizzativa di equipe. Un progetto che rientra nella missione numero 5 del Pnrr, da svolgersi tra dicembre 2023 e i successivi quattro anni, fino a dicembre 2027. Le manifestazioni di interesse hanno lo scopo di individuare operatori economici qualificati e disponibili ad essere invitati a presentare offerta a successiva procedura indetta dall’Unione Valdera per conto della Società della Salute Alta Val di Cecina-Valdera. Un progetto che vede un importo a base di gara di 172 mila 131 euro, già finanziato dal Pnrr. L’offerta, per le imprese ammesse a partecipare alla procedura negoziata, consisterà nella presentazione dell’offerta tecnica, che sarà poi valutata nella fase successiva. Il servizio sarà aggiudicato a favore dell’operatore economico che avrà presentato l’offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità prezzo. Il punteggio sarà assegnato sulla base della proposta progettuale complessiva con la descrizione e la spiegazione delle attività da realizzare, anche tenendo conto delle specificità geografiche del territorio, degli strumenti di lavoro e dei materiali impiegati. Saranno valutati anche la formazione e le competenze del personale impiegato. Infine ulteriori punti verranno assegnati in caso di elementi aggiuntivi e migliorativi rispetto a quanto previsto dal capitolato. Un avviso che si rivolge a organizzazioni di volontariato, associazioni, associazioni di promozioni sociale e imprese sociali. La presentazione delle manifestazioni di interesse dovrà pervenire attraverso la piattaforma Start entro il 20 novembre. Il finanziamento rientra nei quattro progetti con cui la Sds ha ottenuto 2.776.500 euro dal Ministero. Il primo riguardava il sostegno alla genitorialità, poi l’autonomia delle persone anziane non autosufficienti, il rafforzamento dei servizi sociali domiciliari e infine la prevenzione del fenomeno del burn-out tra gli operatori sociali.