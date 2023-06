Quando a tradire il ladro è la troppa... igiene orale

PONTEDERA

Da Firenze a Pontedera l’ennesima tappa del percorso delinquenziale di un venticinquenne georgiano, clandestino in Italia e con numerosi precedenti per furto e danni al patrimonio. Questa volta il giovanotto è stato arrestato per il furto di uno spazzolino da denti. Sì, proprio uno spazzolino da denti. Ma, attenzione, non uno spazzolino qualunque di quelli che si... azionano a mano. No, voleva lavarseli bene i denti il ventinquenne e così ha pensato di portar via dagli scaffali di Tigotà uno spazzolino elettrico del valore di oltre 100 euro.

Ma non ha calcolato il doppio sistema antitaccheggio. Proprio perché di un certo valore, infatti, l’oggetto per l’igiene orale era dotato di un sistema antifurto esterno e visibile – che il georgiano ha strappato pensando di aver liberato l’oggetto da ogni controllo – e di un altro nascosto all’interno. Così, quando è arrivato a passare dalla porta di uscita, la sirena dell’allarme l’ha incastrato. Ha cercato di scappare, ma il personale è stato più svelto di lui, ha chiamto la polizia e il furto in trasferta è finito male. Una pattuglia della polizia di Pontedera ha arrestato il venticinquenne portandolo negli uffici del commissariato di piazza Trieste per le pratiche – le ennesime – relative al riconoscimento e a tutti gli adempimenti previsti in questi casi.

Il giudice ha disposto l’immediata scarcerazione del venticinquenne che alla fine è stato denunciato a piede libero per furto. I poliziotti del commissariato di Pontedera hanno scoperto, nelle varie pratiche successive al fermo, che il georgiano si trova in Italia senza documenti. Clandestino. E hanno avviato le pratiche per l’accompagnamento in un centro per il rimpatrio. Ma quando stavano per iniziare il viaggio di accompagnamento del giovane nella struttura stabilita per poi espatriarlo in Georgia, hanno dovuto annullare tutto per un problema di salute riscontrato allo stesso venticinquenne.

g.n.