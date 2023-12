"Qualla rotatoria troppo pericolosa"

"Ennesimo incidente alla rotonda braccetto di Santa Lucia, è necessario intervenire". Così Fratelli d’Italia Pontedera interviene sul caso dopo un nuovo schianto al rondò- "Sono passati mesi da quando nel marzo scorso presentammo un’interrogazione all’Amministrazione comunale per la messa in sicurezza delle rotonde della strada di patto, visto che dopo il rifacimento da parte di ANAS non si sono fatte mancare gravi carenze di segnaletica catarifrangente e l’illuminazione delle rotatorie. E’ assolutamente necessario intervenire".