Pupazzi in biblioteca. Una notte speciale

Sarà possibile lasciare per una notta il proprio amico del cuore in biblioteca per farlo divertire con i suoi coetanei? Per una notte, quella di sabato 13 aprile, la biblioteca dei ragazzi della Gronchi aprirà le porte ai pupazzi dei piccoli lettori. Dalle 19 ci saranno le letture che si concluderanno con la buonanotte al proprio peluche che resterà a dormire con tutti gli altri pupazzi per vedere come si comportano tra loro. Faranno un pigiama party? La mattina seguente, domenica 14, l’appuntamento è alle 10 per il risveglio dei pupazzi con i bibliotecari che mostreranno ai bambini come si sono comportati durante la notte i propri orsacchiotti, con tanto di colazione offerta e ancora lettura.