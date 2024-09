Pulmini e prescuola da domani: "Accolte richieste delle famiglie"

MONTOPOLI

Servizi attivi già dal primo giorno di scuola a Montopoli. Da domani gli scuolabus saranno attivi (le fermate e gli orari sono consultabili sul sito del Comune). Comincerà da domani anche il prescuola, a cura dell’associazione La Ruzzola con personale qualificato per tutti quei bambini e quelle bambine che per necessità familiari hanno bisogno di anticipare l’ingresso in aula. Un servizio attivo alla Primaria di San Romano – dove le prime potranno usufruire del prescuola a partire da martedì mentre per tutte le altre classi l’inizio è fissato per domani – e per le Infanzia di Castel del Bosco, Montopoli, Capanne e Angelica.

"Il nostro impegno è stato quello di cercare di accogliere il più possibile le richieste che ci arrivano dalle famiglie – spiegano la sindaca Linda Vanni e l’assessora all’istruzione Kendra Fiumanò – Per questo motivo, grazie al grande lavoro svolto dagli uffici, siamo riuscite ad anticipare, mantenendo invariate le tariffe, l’inizio del prescuola per garantire un servizio fondamentale per l’organizzazione familiare. Un principio che abbiamo cercato di portare avanti per tutti i servizi scolastici, compatibilmente con l’organizzazione interna della scuola".

L’altra novità sarà l’introduzione della refezione per i ragazzi e le ragazze dell’indirizzo musicale della Secondaria di primo grado che rimangono a scuola per due pomeriggi a settimana. Lunedì 16 riaprirà la Primaria di Marti dove si sono conclusi i lavori del primo lotto. In attesa che sia pronta la palestra, completamente rinnovata, l’amministrazione comunale ha previsto, a partire dal 23 settembre, un servizio di trasporto aggiuntivo per portare i bambini e le bambine di quarta e quinta elementare a fare attività motoria nella palestra scolastica di Montopoli.