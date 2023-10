"Pugilistica senza casa a Pontedera: lavori in partenza presto"

La vicenda-Palacqua, che sta agitando un po’ gli animi di alcuni commercianti del quartiere Oltrera, lascia invece del tutto sereno il progetto per l’Asd Pugilistica Guido e Sandro Mazzinghi. Se la demolizione della vecchia sede di via Del Gelso è ormai imminente – l’inizio dei lavori è previsto entro ottobre – la società sa già che da un momento all’altro, perché ormai dovrebbe essere davvero questione di giorni, l’amministrazione comunale le indicherà i locali dove poter riprendere l’attività sportiva. Che quindi per adesso è stata sospesa. Poi, una volta che i lavori del Palacqua – che sorgerà nella zona di Fuori del Ponte, tra via Pacinotti e il teatro Era - saranno terminati, il sodalizio presieduto da Riccardo Minuti troverà una collocazione definitiva nel nuovo complesso, cosa che però accadrà, presumibilmente, non prima di un paio di anni. Come si ricorderà, l’Asd Guido e Sandro Mazzinghi è stata costituita molto recentemente, all’inizio del mese di luglio, sulle ceneri dell’Asd Guido Mazzinghi, scioltasi a causa di una serie di problematiche organizzative, per tenere vivo il pugilato a Pontedera. Fondata su un’ampia base associativa e aperta a sportivi e amanti della boxe cittadina, ha in Davide e Simone Mazzinghi, figli del campionissimo Sandro, i presidenti onorari, il già ricordato Riccardo Minuti presidente effettivo e Alberto Bonistalli responsabile dell’amministrazione. I componenti del comitato direttivo sono invece i consiglieri Gioele Cantagallo (con il ruolo di vice presidente), Loriano Sacchini, Nicola Bartolini, Paolo Baglini, Enrico Bellagamba, Salvatore Dui e Salvatore Raduazzo, mentre i responsabili per l’area tecnica sono Roberto Maglione ed Enrico Bellagamba.

Stefano Lemmi